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Josef de Souza rekor bonservisle gidiyor

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Josef de Souza rekor bonservisle gidiyor
Fenerbahçe Josef de Souza'dan gelen 11.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. Brezilyalı oyuncu İngiltere'de çalışma izni çıkmasının ardından resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe Josef de Souza için West Bromwich Albion'dan gelen teklifi kabul etti. İngilizler 11.5 milyon Euro'luk tekliflerini revize ettiler. İngiltere Premier Lig Kulübü, Brezilyalı futbolcu için belirlenen 11.5 milyon Euro'luk ücrette peşinattı artırınca sarı-lacivertliler bu resmi teklife evet yanıtı verdi.

Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde yer almayan Sambacı, rotasyon sıkıtnısı sebebiyle yedek kadroya alındı. Josef de Souza, İngiltere'de çalışma izni aldıktan sonra yeni kulübüne resmi imzayı atacak.

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