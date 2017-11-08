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Juncker: Türkiye'ye 3 milyar avro daha aktaracağız

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Juncker: Türkiye'ye 3 milyar avro daha aktaracağız
AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Türkiye'ye sığınmacı programı çerçevesinde 3 milyar avro taahhüt ettik, önümüzdeki yıllarda da aktaracağız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşmelerinin ardından basına açıklamalarda bulundu. 

"Türkiye'yle mümkün olan en iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz" diyen Juncker, bunun "Türkiye'nin Avrupa'dan şu anda uzaklaştığı" için mümkün olmadığını iddia etti.

Juncker, "Türkiye'nin tekrar Avrupalı olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"AB SÖZÜNÜ TUTACAK"

Bir gazetecinin Balkanlarda Türkiye olmadan güvenlik sağlanmasının mümkün olmadığına işaret etmesinin ardından Juncker, "Türk dostlarımızla ilişkilerimiz konusunda çok açık konuşmak istiyorum. Türkiye'ye sığınmacı programı çerçevesinde 3 milyar avro taahhüt ettik, önümüzdeki yıllarda da 3 milyar avro daha aktaracağız. AB bu sözünü tutacak." dedi. 

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