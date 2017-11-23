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Kabe’de artık bunu yapmak yasak

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Kabe’de artık bunu yapmak yasak
Suudi Arabistan Krallığı, Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram (Kabe) ve Medine şehrinde bulunan Mescid-i Nebevi (Ravzai Mutahhara) içinde ve bu ibadethanelerin yerleşkesine ait açık ve kapalı alanlarda, fotoğraf ve video çekimini yasakladı.

Yasağın, her ne suret ve amaçla olursa olsun, tüm ziyaretçiler yanında, `medya temsilcilerini´ de kapsadığı ifade edilen genelgede, kutsal mekanları koruma amaçlı olarak bu tedbirin alındığı vurgulandı. Özellikle fotoğraf ve görüntü kaydeden cihazların yaygınlaşması ile birlikte, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi içinde, ziyaretçilerin ‘geldikleri ülkelerin bayraklarının havaya kaldırılması, bu şekilde hatıra fotoğrafları çekilmesi ve yapılan konuşmalarla 
söz konusu mekanlarda ibadet amaçlı bulunan cemaatin rahatsız edildiği vurgulanırken, ziyaretçilerden de ‘kendilerine daha önce bu konuda uyarı yapılmadığı’ bilgisi alındığı belirtildi.

CİHAZLARA EL KONULUP, YASAL İŞLEM YAPILACAK

Dışişleri Bakanlığı tarafından, aynı genelge ile ibadetlerin daha sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacağı ve yasal işlem yapılacağı ifade edilirken, ilgili ülkelerin de ziyaretçilere gerekli bilgilendirmeyi yapması talep edildi. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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