Kâbe'de evlilik teklifi

2012’de Suudi Arabistan diplomatik misyonuna atanan Basın Ataşesi Bahattin Akyön’ün, TRT’de muhabir olan oğlu Yusuf Akyön, sevgilisine Kabe’nin önünde evlenme teklif etti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Akyön, cebinden çıkardığı söz yüzüğünü kız arkadaşına vermek istedi. Kız arkadaşı ise “Diz çök yoksa teklifini kabul etmem” dedi. Akyön de dizlerinin üzerine çöküp elinde yüzükle evlenme teklif etti.

Akyön, “Burada, mübarek Kâbemiz var. Mübarek annelerimiz var. Onların huzurunda tabii biraz utanıyorum ama hayırlı bir iş diye düşünüyorum” diyerek o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.