Kabeli pastadan sonra bir skandal daha!

Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali'nde 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halis Demir'in pastasının yapılması büyük tepki çekti.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali, Harbiye Askeri Müze'de başladı.Fio Organizasyon tarafından gerçekleştirilen festivalde, çikolata, pasta ve şekerleme firmaları yeni ürünlerini stantlarda tanıttı. Türkiye'nin çikolata ve pasta alanında kendini kanıtlamış şefleri ise tariflerini ve pasta sırlarını ziyaretçilerle paylaştı.

15 Temmuz'da Ankara'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in pastadan heykeli büyük tepki çekti.





Festivalde, Ömer Halısdemir'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Formula 1 pilotu Michael Schumacher ve sanatçı Bob Marley'in pasta heykeli bulunuyor.



Festival hakkında bilgi veren organizatör Orhan Saatçioğlu, bu yıl ilk kez düzenlenen festivalde insanlara farklı tatlar sunmayı hedeflediklerini söyledi. Festivalde katılımcıların çikolata, pasta ve şekerlemeyle ilgili yeni ürünlerini tanıttıklarını belirten Saatçioğlu, 42 firmanın festivale katıldığını ifade etti.



Saatçioğlu, Türkiye'de çikolata kültürünü oturtmayı amaçladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:“Çikolata kültürü bize Batı'dan geliyor. Bizde çikolata kültürünü oluşturmak amacımız. Çikolata bizim için çok değerli. Festivale gelen vatandaşlar yeni tat ve lezzetleri burada bulacak. Festival kapsamında farklı etkinliklerimiz olacak.

Buraya gelenler eğlenecekler. Katılımcıların güzel zaman geçirmesi amacımız. Ziyaretçiler buradan çıkmak istemeyecekler. Şu anda insanların ilgisi oldukça fazla ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Festivale katılım ücretsiz. Hafta sonu vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz. Bunun yanında biz bu festivali geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Festivali 3 yıl içerisinde karnaval haline getirip, çikolata kültürünü ülkemizde daha çok yaymayı düşünüyoruz.”

Festival, 26 Mart Pazar günü sona erecek.