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Kabil’de Amerikan askerlerine saldırı

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Kabil’de Amerikan askerlerine saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Amerikan askeri konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 sivil öldü, 5 Amerikan askeri yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in Karabağ ilçesinde düzenlenen saldırıda yabancı güçleri hedef alındı. İlk belirlemelere göre 3 sivilin hayatını kaybettiği olayda, yaralıların da olduğu, yaralılardan 5’inin konvoydaki Amerikan askerleri olduğu belirtiliyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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