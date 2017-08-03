Kabil’de Amerikan askerlerine saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Amerikan askeri konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 sivil öldü, 5 Amerikan askeri yaralandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’in Karabağ ilçesinde düzenlenen saldırıda yabancı güçleri hedef alındı. İlk belirlemelere göre 3 sivilin hayatını kaybettiği olayda, yaralıların da olduğu, yaralılardan 5’inin konvoydaki Amerikan askerleri olduğu belirtiliyor.
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