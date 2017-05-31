Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 60 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 54 kişinin öldüğü, 320 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Vahidullah Macruh, yaptığı açıklamada saldırıda çoğu sivil 54 kişinin öldüğünü, 320 kişinin yaralandığını belirtti.

Başkentin her yerinden hissedilen patlamada, Vezir Ekber Han'daki binaların çoğu ağır hasar gördü, yaklaşık 30 araç yandı.

Saldırı su tankerine yerleştirilen bombayla düzenlendi

Saldırının bir su tankerine yerleştirilen bombayla düzenlendiği kaydedildi.

Polis, patlama yerini güvenlik çemberine alırken, bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı.

Bölgede Alman Büyükelçiliği ve istihbarat servisi binaları yer alıyor.

Saldırı bölgesine yakın yerde bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde ise can ve mal kaybı olmadığı, binanın cam ve duvarlarında küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.