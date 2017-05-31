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"Kabinede değişiklik yapılacaksa artık yapılsın!"

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"Kabinede değişiklik yapılacaksa artık yapılsın!"
Gazeteci Selvi, gelecek günlerde yapılması beklenen kabine değişikliği ile ilgili olarak kulis yazdı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, gelecek günlerde yapılması beklenen kabine değişikliği ile ilgili olarak kulis yazdı. Konuştuğu bakanların bir kısmının "değişikliğin artık yapılması gerektiğini" söylediğini ifade eden Selvi, bu kişilerin "kabine değişikliğinin daha fazla uzatılmasının doğru olmadığı" görüşünde olduğunu aktardı. 

Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan ‘danışma kurulu’ oluşturuyor" başlığıyla yayımlanan (31 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Peki kabine değişikliği ne olacak? Dün konuştuğum bakanların bir kısmı yapılacaksa artık değişikliğin yapılması gerektiğini ifade etti. Kabine değişikliğini daha fazla uzatılmasının doğru olmadığını söyledi. Bu konu CumhurbaşkanıErdoğan’a da en az üç yerde soruldu. Erdoğan, Başbakan’ı işaret etti. Başbakan’ın vücut dili ise kabine değişikliğinin daha fazla geciktirilmeyeceği yönündeydi. AK Parti kulislerinde geniş çaplı bir kabine değişikliği beklenmiyor. Revizyonun 4-5 isimle sınırlı olacağı konuşuluyor."

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