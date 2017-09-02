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Kaçak boğa AVM'yi karıştırdı

Kaçak boğa AVM'yi karıştırdı
Ankara'da sahibinin elinden kaçan bir boğa AVM'ye daldı.

Her kurban bayramında olduğu gibi bu kurban bayramında da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı.

Ankara'da kaçak kurbanlık görüntülerinin adresi kentin en büyük AVM'lerinden biri oldu.  Sahibinin elinden kaçan kurbanlık güvenlik önlemlerini atlatarak soluğu Ankamall alışveriş merkezinde aldı. AVM'ye gelen vatandaşlar karşılarında gözü dönmüş bir boğayı görünce adeta şok yaşadı.

Güvenlik görevlileri ise çareyi boğanın önünden kaçmakta buldu. Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Boğanın uzun uğraşların sonucunda yakalandığı öğrenildi.

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