Kaçak telefon satışı patladı!

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, kaçak ve vergisiz cep telefonu satışlarının 5 yılda yüzde 730 arttığını ifade etti.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, kaçak ve vergisiz cep telefonları hakkında konuştu.

Son 5 yılda kaçak ve vergisiz cep telefonu satışları cirosunun 1 milyar liradan 8,3 milyar liraya çıkarak yüzde 730 arttığını belirten Ekşi, cep telefonlarından alınan ÖTV'nin yüzde 60 arttığını, bu dönemde döviz kurunun yüzde 95 yükseldiğini, toplam satışlarda üst segment akıllı telefonların payının da yüzde 90'a yakın artış kaydettiğini söyledi.

Ekşi, "Bu doğrultuda 2012'de 590 lira olan rakam, geçen yıl bin 400 liraya kadar çıktı. Son 5 yılda cep telefonlarına ödenen ortalama fiyatlara baktığımızda 2012'de bu rakam 590 lira iken, 2013'te 875 lira, 2014'te bin 125 lira, 2015'te bin 300 lira ve 2016'da da bin 395 lira olarak gerçekleşti." şeklinde konuştu.