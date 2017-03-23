Kaçan FETÖ'cüler dünyaya yayıldı!

NATO’da görevli dört Türk subayı ile bir askeri ataşenin yaptıkları sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edildi. Karar ile birlikte sığınmacı subaylar Norveç’te oturma ve çalışma hakkı kazanmış oldu.

Salim Yavaşoğlu / Yeniçağ



Norveç olayı ile birlikte yurt dışına kaçan firari FETÖ’cüler son günlerin gündemini oluşturdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Norveç’in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski subaylara iltica hakkı tanımasına ilişkin, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen’in Bakanlığa çağrılarak Türkiye’nin tepkisinin dile getirildiğini belirtti.

ABD, Kanada, Almanya, Belçika ve Güney Afrika FETÖ’cülerin kaçtığı ülkelerin başında geliyor. Fethullah Gülen yıllardır Pensilvanya’da ve ABD iadeye yanaşmıyor. Savcılık ve mahkeme kayıtlarına göre, 9’u general 300 asker ile 4 bin kişilik bir firari listesi var.

Yunanistan, ülkesine kaçan 8 darbeci askerin iade talebini reddetmiş ardından da 128 FETÖ üyesine, 250 bin Euro’luk gayrimenkul alımı karşılığında ’Altın Vizeyle’oturma izni vermişti. NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personeli ise, Almanya’ya iltica başvurusunda bulunmuştu.

Firar eden FETÖ’cülerin kaçtıkları ülkelerin arasında Papua Yeni Gine bile var. Son dönemlerde firar eden kimi isimler, Kırgızistan’da Issık Göl Sebat Kız Lisesi yerleşkesindeki öğrenci yurdu ile Bişkek’teki FETÖ evlerine yerleştirildi.

Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkeleri, Japonya gibi Uzak Doğu ülkeleri, Afrika ülkeleri, Brezilya ve Arjantin başta olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ile Avustralya FETÖ’cülerin kaçtığı yerler arasında. Örgütün ayrıca NATO’da görevli askeri ve sivil mensupları da var. Bunlardan biri olan Tuğamiral Mustafa Zeki Uğurlu ABD’ye ltica talebinde

bulundu. Adana eski İl İmamı Ömer Ekinci Papua Yeni Gine’ye uçtu. Kozanlı Ömer kod adlı eski Emniyet İmamı Osman Hilmi Özdil 5 Şubat 2014’te yurtdışına çıktı.

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksöz, darbe girişiminin ardından gözaltına alındı. Darbecilerin üssü Akıncılar’da yakalanan ancak mahkemece serbest bırakılan Öksüz kayıplara karıştı. MİT İmamı Murat Karabulut 4 Şubat 2014’te, yargı imamı Ahmet Can 21 Şubat 2014’te yurt dışına kaçtı. FETÖ’nün yurtdışına giden medya ayağı üyelerinden Tuncay Opçin 28 Mart 2015’te ABD’ye kaçtı.

FETÖ’nün savcısı Zekeriya Öz Almanya’ya sığındı. İsveç Göçmenlik Ajansı, sığınma başvurusu reddedilen FETÖ bağlantılı Türklerin ülkelerine gönderilmemesine karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Twitter” den hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılan eski milletvekil ve milli futbolcu Hakan Şükür de ABD’ye gitti. Örgüte bağlı Şifa Üniversitesi Öğretim Üyesi İrfan Yılmaz ise 1 Eylül 2015’te İspanya’ya kaçtı.