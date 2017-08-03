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Kadıköy İzmir Marşı'yla inledi!

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Kadıköy İzmir Marşı'yla inledi!
Fenerbahçe, Sturm Graz'la oynadığı müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken tur atlayan taraf oldu. Tribünlerde de maçın ikinci yarısında İzmir Marşı söylenmesi dikkat çekti.

Avusturya’da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan sarı lacivertliler, Kadıköy’deki ilk resmi maçını 1-1’lik beraberlikle tamamladı.

Fenerbahçe’nin golünü 32. dakikada yeni transfer Nabil Dirar atarken golün asistini bir başka transfer Mathieu Valbuena gerçekleştirdi.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Sturm Graz, 66. dakikada Philipp Huspek’in golüyle skoru 1-1’e getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca, ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe tur atlayan taraf oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak protokol tribününde yerini alırken, Erdoğan ve Bak'a Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım eşlik etti.

"KADIKÖY İZMİR MARŞI'YLA İNLEDİ"

Fenerbahçeli taraftarlar ikinci 45 dakikaya İzmir Marşı ile başladı. Binlerce taraftar İzmir Marşı’nın ardından hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde tezahüratta bulundu.

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