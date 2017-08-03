Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Kadıköy İzmir Marşı'yla inledi!

Kadıköy İzmir Marşı'yla inledi!
Fenerbahçe, Sturm Graz'la oynadığı müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken tur atlayan taraf oldu. Tribünlerde de maçın ikinci yarısında İzmir Marşı söylenmesi dikkat çekti.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Negredo Beşiktaş'a imzayı attı
Negredo Beşiktaş'a imzayı attı
Mosturoğlu: Fatih Terim'in tazminatının takipçisiyiz
Mosturoğlu: Fatih Terim'in tazminatının takipçisiyiz
Galatasaray - Real Madrid süper kupa finali
Galatasaray - Real Madrid süper kupa finali
İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor
İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor
Galatasaray'ın yeni sağ beki Mariano Ferraro!
Galatasaray'ın yeni sağ beki Mariano Ferraro!
Ajax'lı Abdelhak Nouri'nin kalbi durdu
Ajax'lı Abdelhak Nouri'nin kalbi durdu
Kadıköy İzmir Marşı'yla inledi!
Kadıköy İzmir Marşı'yla inledi!
Vapurda simit satan 16 yaşındaki çocuğu dövdüler
Vapurda simit satan 16 yaşındaki çocuğu dövdüler
Negredo Beşiktaş'a imzayı attı
Negredo Beşiktaş'a imzayı attı
'Çocuklar Duymasın'a soruşturma
'Çocuklar Duymasın'a soruşturma
Kedi, Türk bayrağını böyle düzeltti
Kedi, Türk bayrağını böyle düzeltti
Yüksek Askeri Şura toplandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti