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Kadıköy İzmir Marşı'yla inledi!
Kadıköy İzmir Marşı'yla inledi!
Fenerbahçe, Sturm Graz'la oynadığı müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken tur atlayan taraf oldu. Tribünlerde de maçın ikinci yarısında İzmir Marşı söylenmesi dikkat çekti.
03 Ağustos 2017 Perşembe 22:24
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.