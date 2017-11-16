Bugünkü YENİÇAĞ »

Kadıköy'de bir araç üst yoldan E-5'e uçtu!

»
Kadıköy'de bir araç üst yoldan E-5'e uçtu!
Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Yıldırım Sokak'ta seyreden Selim Kürşat Erdoğan yönetimindeki 34 PG 7482 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yan taraftaki bariyerlere çarptıktan sonra, yaklaşık 10 metre yükseklikten karayoluna düştü. Otomobil, karayolunda seyir halindeki 34 KM 0345 plakalı beton pompasına yandan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erdoğan'ın cesedi, incelemelerin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.

Kazaya, Yıldırım Sokak'ta yol seviyesinden yüksekte bulunan rögar kapağının neden olduğu öne sürüldü.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ali Tatar'ın annesi hayatını kaybettiAli Tatar'ın annesi hayatını kaybettiKadıköy'de bir araç üst yoldan E-5'e uçtu!Kadıköy'de bir araç üst yoldan E-5'e uçtu!Diyanet İşleri Başkanlığı: Müftüler henüz nikah kıyamazDiyanet İşleri Başkanlığı: Müftüler henüz nikah kıyamazTSK: Sonbaharda 574 terörist öldürüldüTSK: Sonbaharda 574 terörist öldürüldüÇelik ve Akar ABD'ye gidiyorÇelik ve Akar ABD'ye gidiyorCHP'den Reza Zarrab'la ilgili çarpıcı iddiaCHP'den Reza Zarrab'la ilgili çarpıcı iddiaKYK Burs ve öğrenim kredisi sonuçları belli olduKYK Burs ve öğrenim kredisi sonuçları belli olduIrak'ın kuzeyinden acı haber: 2 şehitIrak'ın kuzeyinden acı haber: 2 şehitTanju Özcan’dan Egemen Bağış iddiasıTanju Özcan’dan Egemen Bağış iddiasıBTK'dan Wikipedia açıklamasıBTK'dan Wikipedia açıklaması
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti