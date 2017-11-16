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Kadıköy'de bir araç üst yoldan E-5'e uçtu!
Kadıköy'de bir araç üst yoldan E-5'e uçtu!
Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
16 Kasım 2017 Perşembe 22:21
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