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Kadıköy'de bir araç üst yoldan E-5'e uçtu!

Kadıköy'de bir araç üst yoldan E-5'e uçtu!
Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
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