Kadıköy’de kedi evi cinayeti

Psikolog Alper Engeler, 'hayvanlar üşümesin' diye Moda'da kaldırıma yaptığı kedi evi yüzünden tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Üsküdar'da da benzeri bir olayda sokağa kedi evi koyan gençlere mahalle sakinleri tepki göstermişti.

Olay dün akşam saatlerinde Kadıköy Moda’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 49 yaşındaki psikolog Alper Engeler oturduğu apartmanın yakınlarındaki Ağabey Sokak’taki kaldırıma tahtadan kedi evi kurarken bir komşusu ile tartışmaya başladı. İddiaya göre sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Engeler tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Engeler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Engeler’in bir arkadaşı konuyla ilgili, “Kedileri çok severdi. Kar altında kalmasınlar diye onlara kaldırıma kurmak için tahtadan kedi evi almış. Onu kurarken bir komşusu ile tartışmaya başlamış ve bıçaklanmış. Çok üzgünüz. Bıçaklayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alınmış” dedi.

KATİL ACIBADEM’DE YAKALANDI

Saldırgan şahıs olaydan saatler sonra polis ekipleri tarafından Acıbadem’de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Emniyet güçleri “Şahısların arasında daha önceye dayanan bir husumet olduğu değerlendiriliyor” dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.