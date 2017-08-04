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Kadıköy'de zincirleme kaza

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Kadıköy'de zincirleme kaza
8 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı

Kadıköy’de viraja süratli ve kontrolsüz giren minibüs ortalığı savaş alanına çevirdi. Birisi İETT otobüsü olmak üzere toplam 8 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy Fahrettin Gökay Caddesi evlendirme dairesi önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolundan Hasanpaşa dönüşüne süratli ve kontrolsüz giren 34 VV 6406 minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Minibüs, bir taksi ve panelvana çarparak durabilirken, öndeki araçlar birbirine girdi. Aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu toplam 8 aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

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