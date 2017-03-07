Bugünkü YENİÇAĞ »

Kadın işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 ölü

»
Kadın işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 ölü
Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 KT 064 plakalı bir yolcu otobüsü, Mezit-7 mevkisinde virajı alamayarak refüje devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, yaralanan çok sayıda yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNE GİDİYORLARDI

Otobüsteki yolcuların, Türk Metal Sendikası tarafından Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Ankara'ya gidenler olduğu öğrenildi.

Yolcuların çoğunluğunun, sendikanın Bursa Şubesi üyesi kadınlardan oluştuğu bildirildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Çavuşoğlu, "Almanya'ya gideceğim"Çavuşoğlu, "Almanya'ya gideceğim"Kremlinden, Putin-Erdoğan açıklamasıKremlinden, Putin-Erdoğan açıklamasıAlmanya'dan, Çavuşoğlu'na bir iptal dahaAlmanya'dan, Çavuşoğlu'na bir iptal dahaKadın işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 ölüKadın işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 ölüKaradeniz Bölge Komutanı gözaltında!Karadeniz Bölge Komutanı gözaltında!Erdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı savunma yapacakErdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı savunma yapacak'Rüşvet' soruşturmasında 13 yakalama kararı'Rüşvet' soruşturmasında 13 yakalama kararıKore, ABD'ye meydan okuyor!Kore, ABD'ye meydan okuyor!'Obezitenin sorumlusu yaşam tarzı''Obezitenin sorumlusu yaşam tarzı'YÖK'ten, Anadolu'ya vakıf üniversiteleri kararıYÖK'ten, Anadolu'ya vakıf üniversiteleri kararı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti