Bugünkü YENİÇAĞ »

Kadın işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7 ölü

»
Kadın işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7 ölü
Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 7 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 KT 064 plakalı bir yolcu otobüsü, Mezit-7 mevkisinde virajı alamayarak refüje devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, yaralanan çok sayıda yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNE GİDİYORLARDI

Otobüsteki yolcuların, Türk Metal Sendikası tarafından Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Ankara'ya gidenler olduğu öğrenildi.

Yolcuların çoğunluğunun, sendikanın Bursa Şubesi üyesi kadınlardan oluştuğu bildirildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Arslan: Bahçeli hep önümüzü açtıBakan Arslan: Bahçeli hep önümüzü açtıKadın işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7 ölüKadın işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7 ölüNereye gidiyoruz diye sordum, "Çarli" dedi!Nereye gidiyoruz diye sordum, "Çarli" dedi!Ülkü Ocakları eski Başkanı'ndan, 'bozkurt' yorumuÜlkü Ocakları eski Başkanı'ndan, 'bozkurt' yorumuABD Konsolosluğu tercümanı tutuklandıABD Konsolosluğu tercümanı tutuklandıAtalay Filiz davasında flaş gelişmeAtalay Filiz davasında flaş gelişmeAkşener, İsmail Küçükkaya'ya konuk oluyorAkşener, İsmail Küçükkaya'ya konuk oluyorErdoğan'ın o sözü Portakal'ı çileden çıkardı!Erdoğan'ın o sözü Portakal'ı çileden çıkardı!Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan tehditCumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan tehditÇavuşoğlu, "Almanya'ya gideceğim"Çavuşoğlu, "Almanya'ya gideceğim"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti