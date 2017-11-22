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Kadın Jandarmalar güven veriyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde astsubay adayı kadın öğrenciler zorlu bir eğitimden geçiyor. 228 kadın astsubay adayı, başarıyla sürdürdükleri eğitimin ardından çeşitli yerlerde görev alacak.
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