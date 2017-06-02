Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Kadın şoför el frenini çekmeyi unutunca ezilmekten son anda kurtuldu
Kadın şoför el frenini çekmeyi unutunca ezilmekten son anda kurtuldu
El frenini çekmeyi unutan kadın şoför ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı...
02 Haziran 2017 Cuma 17:54
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kadın şoför el frenini çekmeyi unutunca ezilmekten son anda kurtuldu
Şehit annesinden yürek yakan feryat!
Meteotsunami dalgaları sahili yerle bir etti
Şehit Tümgeneral Aydın'ın Kuzey Irak'taki görüntüleri yayınlandı
İETT şoförü, otobüsü durdurup bebekli kadına saldırdı
Akşener ve Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi
Nazlı Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Tümgeneral Aydoğan Aydın son yolculuğuna uğurlandı
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut son yolculuğuna uğurlandı
Rus Jetleri Rakka’dan ayrılan IŞİD konvoyunu vurdu
TSK 13 şehit verdiğimiz kazada olay yeri görüntülerini yayınladı.
Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
PKK'lılar Ankara Üniversitesi'nde öğrencilere saldırdı
Brüksel'de Türkmen protestosu!
ABD'nin YPG'ye gönderdiği silahlar
ÇOK OKUNANLAR
Düşen helikopter için flaş iddia
Akit yazarından, AKP kadrolarına ağır sözler!
Şehitlere hakarete gözaltı
Ön inceleme raporu: "Sabotaj değil"
Namık Kemal Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Yılmaz Özdil, Songül Yakut'u yazdı
Ülkeyi AKP'nin şerrinden korumaya çalışmak!
Helikopter düştü mü düşürüldü mü?
Mustafa Ceceli'den tepkilere "ayetli" cevap
Filipinler'de gazinoya saldırı
FBI, FETÖ ile kol kola
MİT ve TBMM Raporu
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Düşen helikopter için flaş iddia
Akit yazarından, AKP kadrolarına ağır sözler!
Şehitlere hakarete gözaltı
Ön inceleme raporu: "Sabotaj değil"
Namık Kemal Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Yılmaz Özdil, Songül Yakut'u yazdı
Ülkeyi AKP'nin şerrinden korumaya çalışmak!
Helikopter düştü mü düşürüldü mü?
Mustafa Ceceli'den tepkilere "ayetli" cevap
Filipinler'de gazinoya saldırı
FBI, FETÖ ile kol kola
MİT ve TBMM Raporu
Halaçoğlu'ndan hükümete NATO önerisi
FETÖ'de kritik isim yakalandı
Zeytinlik kanun tasarısı komisyondan geçti
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.