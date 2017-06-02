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Kadın şoför el frenini çekmeyi unutunca ezilmekten son anda kurtuldu

Kadın şoför el frenini çekmeyi unutunca ezilmekten son anda kurtuldu
El frenini çekmeyi unutan kadın şoför ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı...
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