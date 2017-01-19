Kadın vekiller Meclis'te saç başa birbirine girdi

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan arbede sonucu AKP’li kadın vekil tarafından itilerek düşürüldü. Düşme sonucu protez olan kolu yerinden çıktı.

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi. Tansiyonun yükseldiği Meclis’te Nazlıaka, eylemini sonlandırmayınca müdahale edildi.

Tüm bu olanların ardından Meclis kürsüsüne kendini kelepçeleyen Nazlıaka’ya AKP’li kadın vekiller saldırdı. Bu esnada CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan arbede sonucu AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’in saldırısına uğradı. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, yere düştü, protez kolu çıktı. AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç, AKP’li vekiller tarafından zor tutuldu.

PAVEY’İN KOLUNDAKİ PROTEZ ÇIKTI

AKP’li kadın vekillerin müdahalesi sırasında Şafak Pavey’in kolunda bulunan protezin çıktığı da öğrenildi. Pavey, saldırı sonrasında TBMM’de bulunan kliniğe götürüldü.Klinikte yapılan muanenin ardından Güven Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi

CHP’Lİ PAVEY: GÖZLERİ DÖNMÜŞ ŞEKİLDE SALDIRDILAR

Şafak Pavey, saldırıyı şöyle anlattı;

“Gözleri dönmüş şekilde hepimize saldırdılar. Bu saldırı Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydım. AKP Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarını çektiler. Enç, beni itti, yere düştüm. Diğer vekili saçından sürüklediler. Gözleri dönmüş gibi hepimize saldırdılar. Zaten görüntülerde de bunları göreceksiniz”