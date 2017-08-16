Kadının yardımına kadın sürücü koştu

Tuzla'da peşinden aracıyla gelen eşinin zorla araca bindirmek istediği kadına olayı gören başka bir kadın sürücü yardım etti. Kadın şoför kucağında bebeği olan kadınla eşi arasına girerek şiddete maruz kalmasına engel oldu.