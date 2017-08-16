Kadının yardımına kadın sürücü koştu

Tuzla'da peşinden aracıyla gelen eşinin zorla araca bindirmek istediği kadına olayı gören başka bir kadın sürücü yardım etti. Kadın şoför kucağında bebeği olan kadınla eşi arasına girerek şiddete maruz kalmasına engel oldu.
16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:40
Show TV'de yer alan görüntülerde, aracını durdurak tartışan çiftin arasına giren kadın sürücünün, şiddet uygulamasından endişe etitği kocayı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde bir zabıta ekibinin olay yerinden geçtiği ancak olaya müdahale etmediği de dikkat çekti.
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