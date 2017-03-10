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Kadınlar Günü'nde hemşireye otobüste taciz

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Kadınlar Günü'nde hemşireye otobüste taciz
Ankara'da otobüse binen bir hemşire 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cinsel tacize uğradı. Yer değiştirmesine rağmen tacizden kurtulamayan N.A.’yı, olaya müdahale eden bir sivil polis kurtardı.

Habertürk Gazetesi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre Ankara’da, özel bir klinikte hemşire olarak çalışan N.A., önceki gün sabah saatlerinde işyerine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi. Araçta yer olmaması nedeniyle N.A., ayakta bir kenarda bekledi.

Otobüse birkaç durak sonra Ö.Y. bindi. N.A.’nın bulunduğu yere doğru gitti ve N.A.’nın arkasında bir yerde durdu. Daha sonra N.A.’yı cinsel organıyla taciz etmeye başladı. N.A. yer değiştirdi ancak Ö.Y. peşinden giderek tacize devam etti. Otobüste bulunan bir sivil polis, durumu fark ederek Ö.Y.’yi engelledi. Otobüs, Ulus’ta bulunan Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi önünde durduruldu.

Olay nedeniyle sinirleri bozulan N.A.’nın şikâyetçi olması üzerine, Ö.Y. gözaltına alındı. Aynı gün Ankara Adliyesi’ne götürülen Ö.Y., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Hâkim Sezer Söylemez, polis ve mağdur hemşirenin beyanlarını dikkate alarak, tacizci Ö.Y.’nin “cinsel saldırı” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ö.Y., Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

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