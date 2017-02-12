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'Kadınlara dayak kılavuzu' Meclis gündeminde

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'Kadınlara dayak kılavuzu' Meclis gündeminde
AKP'li Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin yeni evlenen çiftlere dağıttığı ve “kadının hangi durumlarda dövülmesi gerektiğinin” anlatıldığı “Aile Saadeti” kitabı Meclis gündemine taşındı.

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, soru önergesinde, kitapta kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran ifadeler yer aldığını belirterek, ‘kadının hangi durumlarda dövülmesi gerektiği’, ‘haddini aşmış kadının yatakta yalnız bırakılmasının uygun olduğu’, ‘lazım olan ilacın dayak oduğu’ gibi çağdışı ibareler bulunmaktadır” dedi. 

Nazlıaka ayrıca, Başbakan Binalı Yıldırım’a şu soruları yöneltti: “Bu kitapları dağıtan kamu görevlileri hakkında  soruşturma açıldı mı? Bu kitaplar için  yapılan ödeme var mı? Kamu kaynaklarından yapılan bu ödemeler sorumlulardan tahsil edilecek mi?” 

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