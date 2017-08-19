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Kadınların gece çalışması hakkında flaş karar!

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Kadınların gece çalışması hakkında flaş karar!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili yönetmeliğin 5. maddesi, “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” şeklinde değiştirildi.

 

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