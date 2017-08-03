Kadınların müftülük önünde 'nikah kıyma' protestosu

Eskişehir'de bir grup kadın, Odunpazarı İlçe Müftülük binası önünde toplanarak, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmek istenmesini protesto etti.

Eskişehir Kadınları Platformu üyeleri, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde bulunan Odunpazarı İlçe Müftülüğü önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde çeşitli yazıların bulunduğu dövizler taşıyan kadınlar adına basın açıklamasını Yağmur Keçeli okudu.

'LAİK YAŞAMA SALDIRI'

Keçeli, Türkiye Büyük Milet Meclisi'ne sunulan bir tasarıyla evlendirme yetkisi olanlar arasına il ve ilçe müftülüklerinin de eklenmesinin planlandığını söyleyerek şöyle dedi: "Tasarı, kadınların temel hak ve özgürlüklerine yönelik bir saldırı olduğu kadar çocuk istismarını da teşvik ediyor. Bu yasa tasarısı öncelikle Medeni Kanun ile düzenlenmiş alanların, dini bakış açısı ile yeniden şekillendirilmeye çalışılmasına, kadınlar ile çocukların kanun tarafından korunan haklarının gasp edilmesine ve laik yaşama açık bir saldırı niteliğindedir. Bu düzenleme, resmi nikah kıymak değil, çocuklarımıza kıymak demektir. Meclise sunulan bu tasarıya göre, sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların bildirimi nüfus memurlarına sözlü olarak yapılabilecek. Böylece kız çocuklarının istismardan kaynaklanan hamileliklerinin ve yaptıkları doğumlarını bildirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmış olacak, yaşanan istismarların kayıt altına alınması zorlaşacak, kız çocuğunu hamile bırakan istismarcının tespiti ile bu kişilerin yargılanmasının önü kapatılmış olacaktır. Biz kadınlar daha önce çocuk istismarcısına örtülü af getiren yasa teklifini nasıl engellediysek haklarımıza saldıran, çocuk evliliklerinin ve istismarın önünü açan bu teklifin yasalaşmasına da asla izin vermeyeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan kadınlar, ellerindeki dövizleri müftülük binasının pencerelerine ve giriş kapısı önüne bıraktıktan sonra dağıldı.