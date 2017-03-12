Bugünkü YENİÇAĞ »

Kadiri Şeyhi Cemil Evliyaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

»
Kadiri Şeyhi Cemil Evliyaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Elazığ’da Kadiri Tarikatı şeyhlerinden olan ve bölgede ’Cemil Efendi’ olarak bilinen Cemil Evliyaoğlu; Vali, Belediye Başkanları ve vekiller başta olmak üzere siyasetin önde gelen isimleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ’da oturan uzun süredir kalp rahatsızlığı bulunan Kadiri Tarikatı şeyhi Cemil Evliyaoğlu için öğle namazının ardından İzzet Paşa Camii’nde tören düzenlendi.

Törene, Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk, Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, eski Bakanlardan Ahmet Cemil Tunç, Sacit Günbey, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Siyasi parti il temsilcileri, Kadiri tarikatı müritleri ve çok sayıda kişinin katıldığı törende yoğunluk nedeniyle izdiham görüldü. Cenaze namazını kardeşi Abdulkadir Evliyaoğlu’nun kıldırdığı Cemil Evliyaoğlu’nun cenazesi tekbirler eşliğinde omuzlarda taşındı. Cemil Evliyaoğlu’nun cenazesi Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

  • Yorumlar 3
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Emrah Karaduman'ın sağlık durumu açıklandıEmrah Karaduman'ın sağlık durumu açıklandıKadiri Şeyhi Cemil Evliyaoğlu son yolculuğuna uğurlandıKadiri Şeyhi Cemil Evliyaoğlu son yolculuğuna uğurlandıHollanda polisleri köpeklerle saldırdı!Hollanda polisleri köpeklerle saldırdı!Hollanda Caddesi tabelası böyle söküldüHollanda Caddesi tabelası böyle söküldüHelikopter kazasında kara kutu gelişmesiHelikopter kazasında kara kutu gelişmesi16 polis gözaltına alındı16 polis gözaltına alındıGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 12 03 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 12 03 2017Gâlip Abi, bir şey değişmedi, her şey bildiğin gibi…Gâlip Abi, bir şey değişmedi, her şey bildiğin gibi…AKP'lileri Bozkurtla Uğurlayıp, Cumhuriyeti Yıkmak!AKP'lileri Bozkurtla Uğurlayıp, Cumhuriyeti Yıkmak!Yeter!.. Yeter artık!Yeter!.. Yeter artık!
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti