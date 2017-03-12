Kadiri Şeyhi Cemil Evliyaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’da Kadiri Tarikatı şeyhlerinden olan ve bölgede ’Cemil Efendi’ olarak bilinen Cemil Evliyaoğlu; Vali, Belediye Başkanları ve vekiller başta olmak üzere siyasetin önde gelen isimleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ’da oturan uzun süredir kalp rahatsızlığı bulunan Kadiri Tarikatı şeyhi Cemil Evliyaoğlu için öğle namazının ardından İzzet Paşa Camii’nde tören düzenlendi. Törene, Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk, Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, eski Bakanlardan Ahmet Cemil Tunç, Sacit Günbey, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Siyasi parti il temsilcileri, Kadiri tarikatı müritleri ve çok sayıda kişinin katıldığı törende yoğunluk nedeniyle izdiham görüldü. Cenaze namazını kardeşi Abdulkadir Evliyaoğlu’nun kıldırdığı Cemil Evliyaoğlu’nun cenazesi tekbirler eşliğinde omuzlarda taşındı. Cemil Evliyaoğlu’nun cenazesi Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.