Kahraman polis Seki’nin babası acı haberi hasta yatağında aldı

İzmir Bayraklı’da meydana gelen hain terör saldırısında kahramanlığı ile daha büyük bir felaketi önleyen şehit polis memuru Fethi Seki’nin babası acı haberi hasta yatağında aldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat olduğu öğrenilen Baba Mehmet Zeki Seki'ye Aydın Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve ADÜ Rektörü Cavit Bircan ziyaret etti. Metanetini koruyan kahraman polis Fethi Seki'nin babası Mehmet Zeki Seki'nin sağlık durumundan dolayı cenazeye katılamayacağı belirtildi. Oğlunun kahramanlık öyküsünü duyduğunda duygulanan baba ‘Vatan Sağolsun’ diye cevap verdi.