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Kahraman polisi onbinler uğurladı
Terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Sekin'in naaşı, Elazığ'daki babaevinde helallik alınmasından sonra törenin yapılacağı Baskil ilçesine götürüldü.
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BİR DE BUNLAR VAR
Kahraman polisi onbinler uğurladı
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 15 12 2016
04 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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