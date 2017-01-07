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Kahraman polisi onbinler uğurladı

Kahraman polisi onbinler uğurladı 1
Terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Sekin'in naaşı, Elazığ'daki babaevinde helallik alınmasından sonra törenin yapılacağı Baskil ilçesine götürüldü.
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Yeni Çağ Gazetesi
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