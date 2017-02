Kahraman şehidin adını verdiler!

İzmir'de terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden şehit polis Fethi Sekin ve şehit Musa Can'ın isimleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle İzmir Adliyesi önündeki cadde ve sokağa verildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bayraklı Adliyesi'nin bulunduğu İslam Kerimov Caddesi'ne "Şehit Polis Fethi Sekin" ve 1586/1 Sokak'a da yine aynı saldırıda şehit olan "Şehit Musa Can" adının yazdığı sokak tabelaları açtı. Açılışa katılan şehit Musa Can'ın kız kardeşi ve yakınları, açılış sırasında duygusal anlar yaşadı.







BİNLERCE ŞEHİDİMİZİN KANI VAR

Türkiye'nin sınırlarında binlerce şehidin kanı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Böyle bir parkı açmak şehitlerimizi ölümsüzleştirmek hepemezin ortak görevi olmalıdır. Teröristler şunu bulmiyor. Türkiye Cumhuriyet devleti sıradan bir devlet değildir. Türkiye’nin sınırlarında binlerce şehidimizin kanı vardır. Bu ülke için bayrağımız için göğsümüzü siper etmeyi sürdüreceğiz. Sevgili İzmirliler İzmir’in bir özelliği var. Anadolu’nun her yerinden insanlar buraya gelir ve kendilerini yalnız hissetmezler. Fethi Sekin Elazığ’lıdır. Benim de gençlik yıllarım Elazığ’da geçti" diye konuştu.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLÜME KOŞTU



Polise ve askere sıkılan her kurşunun aslında millete sıkıldığını belirten Kılıçdaroğu, "Fethi Sekin bütün Türkiye’nin gönlünü fethetti. O gözünü kırpmadan ölüme koştu. Çok daha büyük acı olayların olmasını engelledi. Musa Can terörist kurşunla şehit oldu. Onlar ülkemiz için çocuklarımız için şehit oldular. Polislerimiz 24 saat görev başındalar. Bu milletin parçasıdır. Polise sıkılan her kurşun millete sıkılan kurşundur. Askere sıkılan her kurşun da millete sıkılan kurşundur" ifadelerini kullandı.







BEN DE O SİLAH SESLERİNİ ARTVİN'DE DUYDUM



İzmir’in özelliğinin Anadolu’nun her ilinden gelen insanların kendisini yabancı hissetmeden yaşaması olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Fethi Sekin Elazığlıdır, ben de Elazığ Ticaret Lisesi’nin ilk mezunuyum. Yıllarım Elazığ’da geçti. Gakkoş sözcüğünü ilk orada duydum, sevdiklerine ‘gakkoş’ diye hitap eder. Fethi Sekin Türkiye’nin gakkoşudur, bütün Türkiye’nin gönlünü titretti. O mücadeleyi yapmasaydı çok daha acı olaylar olacaktı. O gözünü kırpmadan ölüme koştu, daha acı olayın olmasını engelledi. Musa Can dışarıda neler oluyor diye baktığında hayatını kaybetti. Her iki şehidimize de rahmet diliyoruz. Onlar gözlerini kırpmadan ülkemiz, çocuklarımız için ölüme gittiler" ifadelerini kullandı.

Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin:

İZMİR'İN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER AÇTIĞINDA KOKUSUNU DUYACAĞIM



Alkışlarla kürsüye çıkan şehit polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, duygusal bir konuşma yaparken, dinleyenler de gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun cenaze törenine ameliyatlı olduğu için katılamadığını hatırlatan baba Sekin, "İzmir şehidine sahip çıktı, Elazığ şehidine sahip çıktı, Türkiye şehidine sahip çıktı. 6 Ocak günü oğlum İzmirden uğurlanırken ben de tabutunun arkasından gitmek isterdim, arkasından ıslanmak isterdim. Benim yerinme tabutunu tutan, yağmur çamur demeden arkasından giden İzmir halkına teşekkür ediyorum. Şimdi bedeni aramızda değil ama her bahar geldiğinde, İzmir’in dağlarında çiçekler açtığında onun kokusunu duyacağım. Sizler de duyacaksınız, bu toprakları seven herkes duyacak" ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE İSMİNİN VERİLMESİ İÇİN DESTEK BEKLİYORUM

Oğlu Fethi Sekin’in doğduğu topraklara ihanet etmediğini ancak bunu hainlerin anlamayacağını söyleyen baba Sekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rahat uyu Türkiyem, şehitler ölmez vatan bölmez. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiç kimse vatanımızı parçalayamaz, bölemez. Bu güzel parkı yapıp İzmir’in hizmetine sunan, parka kahraman oğlumun ismini veren ve birçok sokakta ismini yaşatan başta Başkan Kocaoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türkiye’nin dört bir yanında oğlumun isminin cadde, sokak, park, kütüphane gibi yerlere verildiği haberini alıyorum. Yeni doğan yavrularına Fethi Sekin adını veren anne ve babalara da teşekkür ediyorum. Bu, acımızı bir nebze de olsa hafifletiyor. Oğlumun adının İzmir Adliyesi binasına verilmesi için desteklerinizi bekliyorum. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar."

EMNİYETİN İÇİNDE HALA FETHİ SEKİNLER VAR



İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Toprakları ancak o toprakların kahraman evlatları vatan yapabilir. Bu Anadolu topraklarında yüzyıllardır böyle oldu ve böyle olmaya devam edecek. 5 Ocak 2017 günü kahraman polis memuru Fethi Sekin, kentte katletmeye gelenlere ve onların piyonlarına çok büyük ders verdi. Kaleşnikoflara karşı tabancasıyla bir gül bahçesine gidercesine şehadete koştu. Şehit polis memuru Fethi Sekin İzmir’in Türkiye’nin kalbinde büyük bir yer etti. Eğer biz bu kentte ve ülkede huzurla yaşıyorsak Fethi Sekin ve onun gibi silah arkadaşları sayesinde yaşıyoruz. Buradan haykırmak istiyorum ki emniyet teşkilatı milletin, devletin bağrından çıkmış bir teşkilattır. Emniyet güçleri bu ülkeyi yıkmak isteyen bütün alçakların karşısında dimdik durmaktadır. Fethi Sekin hala emniyet güçlerinin içerisinde vardır. Hiç kimse endişe etmesin, biz devletimize milletimize sahip çıkacağız. Adliye sarayına verilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu:



KAHRAMAN POLİSİMİZ NESİLDEN NESİLE YAŞAYACAK



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise "Bu herhangi tören değil, bu farklı bir şey. Ben 13 senelik belediye başkanlığımda ilk defa yaşıyorum. Bu bir anma, bu bir saygı. Bu vatanı vatan yapan, bu milleti ilelebet bağımsız yaşatan tüm şehitlerimize, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere teröre karşı, kalkışmaya karşı, terör eylemlerine karşı mücadele eden, vatanımızı, geleceğimizi koruyan tüm şehitlerimize karşı başta şehitlerimiz Fethi Sekin ve Musa Can’ın aziz hatırası önünde saygı duyma törenidir. Bu töreni diğer törenlerden de farklı kılan budur. Biz bu vatan için canının veren insanları yaşatmak, onları unutturmamak zorundayız. Unutturmayacağız, onların ismi ilelebet yaşayacak. Onun hatırasının adliyeye neler kazandırdığını, kolluk kuvvetlerine nasıl bir yürek verdiğinin bilincindeyiz. Kahraman polisimiz nesilden nesile yaşayacaktır" diye konuştu. Konuşmaların ardından, kurdele kesilirken, protokol mensupları parkı gezdi ve Fethi Sekin'in fotoğrafının bulunduğu park girişindeki tabelanın açılışını yaptı.

4 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR



İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 10 milyon liraya mal ettiği, 4 etap halinde projelendiren parkın içerisinde ‘Park İzmir’, ‘Park İzmir Kaykay’, ‘Park İzmir Çocuk’ ve ‘Park İzmir Çamlık’ bölümleri bulunuyor. Parkın 7’den 70’e her yaş grubuna uygun aktivite alanları, çocuk oyun ve spor alanları ve yeşil alan düzenlemeleriyle bölgede yaşayanların hem dinlenme, hem eğlenme hem de spor yapma ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor. İzmir’in yeni parkı, yapılan ışık düzenlemeleri ile geceleri de ayrı bir görünüme bürünüyor.

HEM HAVUZ HEM MEYDAN



Kentin en nitelikli parklarından biri haline gelen Şehit Fethi Sekin Parkı’nın ana girişinde, ziyaretçileri manolya ağaçları ile gölgelenen bir meydan karşılıyor. Bu meydanda gezenler için su perdesi ile serinleyecekleri bir su arkadı ve çocukların oyun oynayabileceği üzeri fıskiyeli bir kuru havuz yer alıyor. Söz konusu havuz, suyu kesildiğinde bir meydana dönüşerek çeşitli etkinliklere imkan tanıyor. Ayrıca parkın içinden geçen su kanalı ise sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlere soluk aldıracak.

ENGELLİ ÇOCUKLARA UYGUN OYUNCAKLAR

Parkta ikinci bir havuz da, amfi tiyatronun bulunduğu alanda yer alıyor. Etkinlik zamanlarında havuzun suyu kesilerek, alan amfi tiyatroya dönüşüyor. İzmir’in simgesi palmiye ağaçları ile planlanan bu bölüm, aynı zamanda yol aksında da devam ediyor. Park içerisinde bisiklet severler ve yürüyüş-koşu yapmak isteyenler için dut ağaçları ile gölgelenen ve tüm alanı çevreleyen yollar da hazırlandı. Bu yollar, Şehit Fethi Sekin Parkı’nı Şehit Hakan Ünal Parkı’yla birbirine bağlıyor. Modern oyuncaklarla donatılarak engelli çocukların da kullanımına uygun olarak hazırlanan çocuk oyun parkı ise tarçın ağaçları ile gölgeleniyor.

KAYKAY VE PATENCİ ÇOCUKLARIN BULUŞMA NOKTASI

Şehit Fethi Sekin Parkı, yeşil alan düzenlemelerinin yanı sıra skate park, macera oyun parkı gibi değişik aktivite alanlarıyla özellikle macera tutkunu çocuk ve gençler için bir cazibe merkezi olacak. Skate Park’ta, kaykay ve paten yapmayı seven gençler hoşça vakit geçirecek. Kum zemin üzerine hazırlanan ahşap görünümlü macera oyun parkı ise parkın en ilgi çeken noktalarından biri olacak. Dökme kauçuk zeminli bir çocuk oyun alanıyla birlikte, korunan çam ağaçlarının altına çim tepelerden oturma alanları hazırlanıyor. Parkın bu bölümünde bir süs havuzu da yer alıyor.

800 AĞAÇ

Şehit Fethi Sekin Parkı’nda mevsim değişikliklerine göre farklı renk ve koku özelliklerine sahip olan gravilya, çınar, mabet ağacı, sığla ve meşe gibi büyüdükçe anıt ağaç formuna ulaşabilecek ağaçlar ile sedir, çam, pembe çiçekli akasya, ıhlamur, palmiye türlerinde olmak üzere toplam 800 adet ağacın yanı sıra yaklaşık 32 bin adet çalı ve yer örtücü bitki yer alıyor. Çevrenin ihtiyacı da göz önünde bulundurularak planlanan otoparkların üzerini pembe çiçekli akasyalar süslüyor.

TEKNOLOJİ SEVENLER DE UNUTULMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin birçok noktasında hizmete sunduğu ücretsiz Wİ-Fİ erişimi ile USB şarj noktaları hizmeti, Şehit Fethi Sekin Parkı’nda da yer alıyor. Güvenliğin kamera sistemiyle sağlandığı parkta, kendi kendini temizleyen akıllı WC'ler de kuruluyor.

HEYKELİ DİKİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gösterdiği kahramanlıkla olası bir katliamı önleyen Fethi Sekin'in anısına, şehit düştüğü İzmir Adliyesi önüne bir de heykelini dikecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla ulusal düzeyde bir heykel yarışması düzenliyor.