Kahraman şehitin ailesi için kampanya

İzmir'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve ailesi için önce change.org'da kampanya başlatıldı. Ardından Galatasaraylı taraftarlar, Fethi Sekin'in Altay'da futbol oynayan oğlunun sarı kırmızılı kulübe transfer edilmesi için kampanya açtı.

İzmir'de beylik tabancasıyla uzun namlulu teröristlere karşı kahramanca çatışan ve şehit olan polis Fethi Sekin için change.org'ta kampanya başlatıldı.

Kampanyayı başlatan Emel Erdal, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı'na çağrıda bulunarak şu üç öneride bulundu:

1. Fethi Sekin'in adı İzmir Adliyesi önündeki caddeye verilsin

2. Üç çocuğu en iyi özel okullarda burslu okutulsun

3. Eşine ömür boyu emekli milletvekili maaşı verilsin

Sosyal medyada çok sayıda kişi kampanyaya destek mesajları attı.

'EĞİTİM MASRAFLARINI ÜSTLENECEĞİZ'

Fethi Sekin’in 3 çocuğunun eğitim masraflarını İzmir Ticaret Odası ve İzmir EkonomiÜniversitesi üstlenecek.

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ile Meclis Başkanı Rebii Akdurak imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"5 Ocak 2017 Perşembe günü İzmir Adliyesi’ne yapılan saldırıyı canı pahasına engelleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin, sonsuza kadar İzmirlilerin kalbinde yaşayacak. Şehit polisimiz Fethi Sekin, cesaretin ve vatan sevgisinin sembolü olacak bu kahramanlığı ile İzmir’in ve ülkemizin teröre boyun eğmeyeceğini de bir kez daha göstermiştir. Şehit polis memuru Fethi Sekin ile aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can’ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Gözün arkada kalmasın Fethi Sekin, ailen bize emanet. Çocuklarının eğitimini İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak üstleneceğiz. İzmir seni asla unutmayacak."

GALATASARAYLILAR DA FUTBOLCU OĞLU İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI



Öte yandan, Fethi Sekin'in küçük oğlunun Altay'da futbol oynadığının ortaya çıkmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar da Twitter'da 'Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer edilsin' kampanyası başlattı.

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Galatasaray Kulübü de kampanya ile ilgili bir açıklama yaptı. Resmi sitede yer alan açıklama, şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak dün İzmir’de meydana gelen alçak terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canı pahasına onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin’e bir kez daha Allah’tan rahmet; eşine, üç evladına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyoruz.

Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin’in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay’ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Galatasaray, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Bu sefer de yapacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

Biliyoruz ki Sekin Ailesi’nin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz: Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi’ne ve Türkiye’ye sözüdür."