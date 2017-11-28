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Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı

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Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı
Kazada 1'i astsubay, 1'i uzman çavuş 13'ü er olmak üzere 15 asker yaralandı.

Kahramanmaraş'ta askeri aracın kaygan yolda kaza yapması sonucu 15 asker yaralandı. Olay yerinde duran bir otomobile kamyonun çarpması sonucu da 2 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Tekir Yaylası yolunda havanın yağışlı yolun kaygan olması sonucu askeri personeli taşıyan midibüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole düştü. Kazada 1'i astsubay, 1'i uzman çavuş 13'ü er olmak üzere 15 asker yaralandı. Bu arada, kaza yerinde duran bir otomobile de arkadan gelenkamyon çarptı. Kazada otomobildeaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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