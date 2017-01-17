Kalabalığa ateş açıldı!
Martin Luther King günü kutlamalarında parkta toplanan kalabalığı hedef alan silahlı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildiriliyor.
16 Ocak Martin Luther King Günü'nü kutlayan ABD, silahlı saldırıyla sarsıldı.
Miami'deki Liberty Park'ta toplanan kalabalığın üzerine Pazartesi günü öğleden sonra ateş açıldı. Saldırıda sekiz kişinin yaralandığı bildiriliyor.
CNN, yaşları 13 ila 30 arasında değişen yaralılardan beşinin 18 yaşından küçük olduğunu aktarıyor. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumu ağır.
İki şüpheliyi gözaltına alan polis, iki de silah buldu.
Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kalabalığın can havliyle kaçtığı ve araçların arkasına saklandığı görülüyor.
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