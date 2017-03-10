Kalaşnikofla taradılar

Ankara'da bir otomobile kalaşnikof ve tabanca ile açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi yaptıkları ilk incelemede otomobil plakasının başka araca ait olduğunu belirlerken, olay yerinde 30'dan fazla boş mermi kovanı buldu. Görgü tanıkları, silahlı saldırıyı Onur S. ile Volkan G.'nin düzenlendiğini öne sürdü.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtaki cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıdan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerine gelen Onur Ş.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

İKİZ PLAKALI ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucu, çapraz ateşe tutulan otomobilin üzerinde bulunan plakanın, aynı marka fakat farklı renkte bir araç üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Polis, görgü tanıkları ve ölen şahısların yakınlarının ifadelerine başvurdu.