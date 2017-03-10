Bugünkü YENİÇAĞ »

Kalaşnikofla taradılar

»
Kalaşnikofla taradılar
Ankara'da bir otomobile kalaşnikof ve tabanca ile açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi yaptıkları ilk incelemede otomobil plakasının başka araca ait olduğunu belirlerken, olay yerinde 30'dan fazla boş mermi kovanı buldu. Görgü tanıkları, silahlı saldırıyı Onur S. ile Volkan G.'nin düzenlendiğini öne sürdü.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtaki cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıdan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerine gelen Onur Ş.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

İKİZ PLAKALI ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucu, çapraz ateşe tutulan otomobilin üzerinde bulunan plakanın, aynı marka fakat farklı renkte bir araç üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Polis, görgü tanıkları ve ölen şahısların yakınlarının ifadelerine başvurdu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Dişli o günü anlattı!Mehmet Dişli o günü anlattı!Oğan, İstanbul'dan 'hayır' diyecekOğan, İstanbul'dan 'hayır' diyecekİstanbul'a yeni metro hattıİstanbul'a yeni metro hattıMEB’den ‘sosyal medya’ genelgesiMEB’den ‘sosyal medya’ genelgesiAKP belde başkanına silahlı saldırıAKP belde başkanına silahlı saldırıBir arma krizi de Rusya'danBir arma krizi de Rusya'danKalaşnikofla taradılarKalaşnikofla taradılar"Şu FETÖ’de baklavacı var da hiç siyasetçi yok mu?""Şu FETÖ’de baklavacı var da hiç siyasetçi yok mu?"Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 10 03 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 10 03 2017Mahallenin gopilleri!..Mahallenin gopilleri!..
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti