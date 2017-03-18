Kalbinde delik olduğunu 64 yaşında öğrendi

İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Garip Kılıç'ın kalbinde doğuştan 3 santimlik delik olduğu, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede fark edildi.

Çorum'da dünyaya geldikten sonra İzmir'e yerleşen, evlenip baba olan ve ailesini geçindirmek için yıllarca inşaat işlerinde çalışan 64 yaşındaki Garip Kılıç, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine başvurdu.



Kılıç'ın tektikleri sırasında, kalbinde doğuştan gelen delik bulunduğu, boyutunun 3 santim olduğu, bu nedenle temiz ve kirli kanın karıştığı fark edildi.



Acil önlem alan doktorlar, "anjiyografik" yöntemle operasyona gerek kalmadan Kılıç'ın kalbindeki deliği 15 dakikada, "şemsiye" adı verilen cihazı yerleştirerek kapattı. Garip Kılıç, işlemden bir gün sonra sağlıklı olarak taburcu edildi.



64 YIL ÇEKTİ, 15 DAKİKADA KURTULDU



Kılıç'ın kalbindeki deliği tespit eden kardiyoloji uzmanı Opr. Dr. Kamil Tülüce, hastanın durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:



"Endoskopik ekokardiyografide (transözofageal ekokardiyografi) kalbinin sağ ve sol kulakçığını ayıran zarında doğuştan 3 santimlik bir deliğin olduğunu saptadık. Bu delikten akciğerlerden sol kulakçığa gelen temiz kanın bir bölümünün sağ kulakçıktaki vücuttan gelen kirli kan ile karışmakta olduğunu gördük."



Garip Kılıç'a durumuna ilişkin bilgi verdiklerini aktaran Tülüce, hastalığın ağırlaştığını bu nedenle acil ameliyatsız tedavi önerdiklerini söyledi.



Tülüce, hastadan onay alınınca "anjiyografik" yöntem ile deliği kapatmaya karar verdiklerini vurgulayarak, "Yaklaşık 15 dakikalık bir işlemle kalbindeki deliği operasyona gerek kalmadan cilt üzerinden damara girilip açıklığı kapatan cihaz (şemsiye) yerleştirmek suretiyle kapattık" diye konuştu.