Bugünkü YENİÇAĞ »

Kaldırıma uçan otomobil Burcu'yu öldürdü!

»
Kaldırıma uçan otomobil Burcu'yu öldürdü!
Bartın’da kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi. 21 yaşındaki Uğur Kalaycı yönetimindeki 74 AL 809 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yaya kaldırımına çıktı. Hızlı gelen otomobil, kaldırımda yürüyen üniversiteli Burcu Duran’a çarptı. Otomobil taklalar atarak, bir galeriye ait park halinde bulunan 6 otomobile çarptı, ardından kaldırım üzerinde yan yatarak durabildi.

Kazada, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Burcu Duran ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan Duran, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan sürücü Uğur Kalaycı ise aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kaldırıma uçan otomobil Burcu'yu öldürdü!Kaldırıma uçan otomobil Burcu'yu öldürdü!Lice'de dev operasyon başladıLice'de dev operasyon başladıCHP'li vekillerin 'hayır' standına AKP'li başkandan ziyaretCHP'li vekillerin 'hayır' standına AKP'li başkandan ziyaretO ilçede deprem tatiliO ilçede deprem tatiliYolanthe Cabau, Müge Anlı'nın tahtına göz dikti!Yolanthe Cabau, Müge Anlı'nın tahtına göz dikti!Türkiye pilotu iade edecek mi?Türkiye pilotu iade edecek mi?Düşen Suriye uçağının pilotu bulunduDüşen Suriye uçağının pilotu bulunduHakan Fidan'ı uğurlayan isim FETÖ sanığı çıktıHakan Fidan'ı uğurlayan isim FETÖ sanığı çıktı250 bin kişiyi bekleyen tehlike!250 bin kişiyi bekleyen tehlike!Yandaş bile Osmangazi Köprüsü'ne isyan etti!Yandaş bile Osmangazi Köprüsü'ne isyan etti!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti