Kaldırıma uçan otomobil Burcu'yu öldürdü!

Bartın’da kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi. 21 yaşındaki Uğur Kalaycı yönetimindeki 74 AL 809 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yaya kaldırımına çıktı. Hızlı gelen otomobil, kaldırımda yürüyen üniversiteli Burcu Duran’a çarptı. Otomobil taklalar atarak, bir galeriye ait park halinde bulunan 6 otomobile çarptı, ardından kaldırım üzerinde yan yatarak durabildi.

Kazada, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Burcu Duran ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan Duran, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan sürücü Uğur Kalaycı ise aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.