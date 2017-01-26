Kamalak: "Saddam modelinden başka bir şey çıkmaz!"

Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Prof. Dr. Kamalak, Cumhurbaşkanlığı adı verilen yeni sistemle ilgili, "Saddam modeli" benzetmesi yaparak uyarılarda bulundu.

Saadet Partisi eski Genel Başkanı, şimdiler partinin YİK üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Kamalak, KRT televizyonunda gazeteci Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı adı verilen sistemle ilgili sert eleştirilerde bulunan Kamalak, yeni sistemde yargının bağımsız ve tarafsız olamayacağını ileri sürdü.

Kamalak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ADALET OLMAZSA DEVLET YIKILIR, ORGANİZE ÇETE DURUMUNA DÜŞER"

"Modern yönetimlerde ülkelerin güç kuvvetleri üç grupta toplanıyor. Yasama, yürütme ve yargı. Yargı tabiki her bir ülkenin adaleti sağlamada temelini oluşturur. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmazsa devlet olmaz, yıkılır. Adaletten ayrılan devlet, organize olmuş en büyük çete durumuna düşer. Türkiye'de adalet işlerini yürütmek üzere bütün hakimlerin, savcıların, adli personelin atamasını yapmakla görevlendirilen 13 kişilik bir kurul oluşturuluyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu. 13 kişiden oluşuyor. Bu 13 üyenin altısını doğrudan Cumhurbaşkanı seçecek. Geriye kalıyor 7 üye. 7 üyeyide TBMM seçecektir. Kim seçecek, milletvekilleri seçecek. Hangi milletvekilleri neye göre seçecek. Çoğunluk esasına göre seçecek. Hangi parti çoğunlukta, Cumhurbaşkanının partisi. 7 üyeyi de partili olacak Cumhurbaşkanının milletvekilleri seçecek. Yani 13 üyenin 13'ünü de bir kişi yahut o kişinin partisi seçecek. Böyle bir heyetin bağımsız ve tarafsız olacağını iddia edebilir miyiz? Sayın Cumhurbaşkanı, yasama ve yürütme yetkisinin çok önemli bir bölümünün görevini kendisi üstlenmiş oluyor. Mesela sayın Cumhurbaşkanı, kanun gücünde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlayabilecektir."

"YARIN ŞUAN KONUŞTUĞUMUZ TELEVİZYONUN KAPISINA KİLİT VURABİLİRLER"

Kamalak referanduma gidecek olan yeni sistemde, olağanüstü hal durumdurumlarında, Cumhurbaşkanının, kişi hak ve hürriyetlerine dokunamama kısıtlamasının kalkacağını söyledi. Kamalak, "Yarın, sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı sisteminde, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum OHAL'i gerektiriyor diyerek OHAL ilan edebilir. Şuan konuştuğumuz televizyonun kapısına kilit vurabilir" dedi.

"MECLİS'İN DENETİM YETKİSİ ELİNDEN ALINIYOR"

Meclis'in denetim yetkisinin de büyük ölçüde elinden alındığını belirten Kamalak, TBMM'nin bakanları yargılamasının ve denetlemesinin neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti. Kamalak, "Meclis bakanlar hakkında gensoru önergesi veremeyecektir. Meclis soruşturması var evet ama bir bakan hakkında milletvekillerinin meclis soruşturması açabilmesi için en az salt çoğunlukla dilekçe vermeleri icap ediyor. Ne demek salt çoğunluk, üye sayısı 600'e çıkarıldığına göre en az 300 milletvekilinin biraraya gelip bir bakan hakkında önerge vermesi gerekir. Darbe ürünü olan Kenan Evren anayasasında bu sayı 55'tir. Yetmedi, o önergenin işlem görebilmesi için meclisin 5'te üç çoğunluğu aranıyor. Yani 360 milletvekilinin o önergenin açılmasını kabul etmesi gerekiyor. TBMM'de gizli oylamayla 400 milletvekilinin kabul oyu kullanamsı da gerekiyor" diye konuştu.

KAMALAK'TAN "SADDAM MODELİ" BENZETMESİ

Kamalak, "Erbakan da başkanlığı destekliyor" iddialarına, yanıt vererek, Erbakan'ın istediği başkanlık sistemiyle, Ak Parti'nin önerdiği sistemin aynı olmadığını söyledi. Kamalak, Ak Parti'nin sistemine, "Saddam modeli" benzetmesi yaptı ve şöyle konuştu:

"1973 beyannamemizde başkanlık sistemi zikredilmişti. Ama bizim istediğimiz başkanlık sistemi bu değil. Başkanlık sistemi de nasıl bir başkanlık sistemi. Demokratik bir sistem mi yoksa despotik bir sistem mi, Amerikan modeli mi, yoksa Saddam modeli mi? Eğer elinde dolar bulunduranla silah tutan aynı kefeye konulduğu takdirde herhalde Saddam modelinden başka bir şey çıkmaz karşımıza."