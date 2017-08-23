Bugünkü YENİÇAĞ »

Kamu işçileri için ek ödeme ne zaman verilecek?

»
Kamu işçileri için ek ödeme ne zaman verilecek?
Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıla ilişkin ilave tediyenin birinci yarısı 25 Ağustos'ta, ikinci yarısı 25 Aralık'ta verilecek.

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıla ilişkin ilave tediyenin (ödemenin) birinci yarısı 25 Ağustos'ta, ikinci yarısı 25 Aralık'ta verilecek.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 25 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kamu işçileri için ek ödeme ne zaman verilecek?Kamu işçileri için ek ödeme ne zaman verilecek?Açıköğretim hizmetleri e-Devlet Kapısı’ndaAçıköğretim hizmetleri e-Devlet Kapısı’ndaSuudiler oteli vurdu: 33 ölüSuudiler oteli vurdu: 33 ölüYüksekova'da patlamaYüksekova'da patlamaİstanbul'da yağmur 'hortum'la geldiİstanbul'da yağmur 'hortum'la geldiTakı kavgasında 17 yaralıTakı kavgasında 17 yaralıSavaş gemisi ve tanker çarpıştıSavaş gemisi ve tanker çarpıştıVan'da hava operasyonuVan'da hava operasyonuKılıçdaroğlu'nun oğlu askere gidiyorKılıçdaroğlu'nun oğlu askere gidiyorTCDD'den önemli uyarıTCDD'den önemli uyarı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti