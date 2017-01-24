Kamu-Sen en son "Tek yürek, tek ses" açıklaması yapmıştı

Genel Merkezine saldırı yapılan Türkiye Kamu-Sen, bugün akşamüstü saatlerinde “Tek Yürek Tek Ses” açıklaması yapmıştı.

Referandumda 'hayır' diyeceklerini söyleyen Kamu-Sen Genel Merkezi'ne, 25 kişilik bir grup tarafından saldırı yapıldı.

Kamu-Sen Genel Merkezi'ne yapılan saldırı öncesinde Kamu-Sen'den şu açıklama yapılmıştı:

TEK SES, TEK YÜREK

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nde bugün yapılan bağlı sendikalarımız Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istişare toplantısında “Tek Yürek Tek Ses” sloganı öne çıktı.

Özellikle yaklaşan 2017 yılı yetki ve toplu sözleşme döneminde Türkiye Kamu-Sen’e bağlı tüm sendikalarımızın Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Konfederasyon Genel Başkanımız İsmail Koncuk önderliğinde “Adım Adım Anadolu” turlarına devam ederek üyelerimiz ve tüm kamu çalışanlarına Türkiye Kamu-Sen’in ilke ve duruşu ile çalışma hayatı, yetki ve toplu sözleşme dönemine yönelik fikirlerini bildirme kararı aldı.