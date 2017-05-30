Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk: Kamuda bir paralel yapı daha var

CHP'li Ağbaba ile Sertel, Kamu-Sen'i ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmede bulundular. Ziyarette konuşan Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, "Şu anda kamuda maalesef bir paralel yapı daha var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İzmir Milletvekili Atila Sertel ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'u ziyaret etti.

Ağbaba, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında Türkiye'nin çok farklı kesimlerinin demokraside birleştiğini, bu kapsamda çıkan "hayırlar"ı, ülkenini geleceği, birliği, bekası ve barışı için artırmak istediklerini bildirdi. CHP'nin, sendikaların yanında olduğunu vurgulayan Ağbaba, Türkiye'de memur sendikaları arasında ayrım yapıldığını söyledi.

Kıdem tazminatı konusunun Bakanlar Kurulu'nun gündemine geldiğini anımsatan Ağbaba, ister memur, isterse işçiler hakkında alınacak kararların, mutlaka sendikalarla istişare edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de 150 bine yakın kişinin, haklarında yeterli hukuki soruşturma yapılmadan ihraç edildiğini savunan Ağbaba, iktidarın, devlette kendi gibi düşünmeyen insanları tasfiye ettiğini ileri sürdü. FETÖ'cülerin, Meclisi bombalayanların, sivil insanların üzerine kurşun sıkanların en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini belirten Ağbaba, FETÖ ile mücadele eden insanların ise meslekten atıldığını öne sürdü. OHAL'ın kaldırılmasını isteyen Ağbaba, CHP'nin bölen değil, birleştiren bir siyaset izleyeceğini kaydetti.

KAMUYU AHTAPOT GİBİ SARAN BİR PARALEL YAPI DAHA VAR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da devlet içerisinde bir paralel yapı olan FETÖ'nün maliyetinin 15 Temmuz'da çok ağır şekilde ödendiğini belirterek, "Şu anda kamuda maalesef bir paralel yapı daha var. Bütün kamuyu adeta bir ahtapot gibi saran, kendi sendikalarına üye olmayanlara yaşam hakkı tanımamak üzere kurgulanmış, maalesef siyasi iktidardan da destek gören bir paralel yapı var. Bu paralel yapı, Türkiye'de kamu düzenini altüst etmektedir" ifadesini kullandı.

Koncuk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda olumlu çalışmaların yapılabileceğine işaret ederek, "iş güvencesi", "devlet memurluğu" kavramlarının kaldırılarak sözleşmeli bir yapının oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.