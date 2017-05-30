Bugünkü YENİÇAĞ »

Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk: Kamuda bir paralel yapı daha var

»
Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk: Kamuda bir paralel yapı daha var
CHP'li Ağbaba ile Sertel, Kamu-Sen'i ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmede bulundular. Ziyarette konuşan Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, "Şu anda kamuda maalesef bir paralel yapı daha var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İzmir Milletvekili Atila Sertel ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'u ziyaret etti.

Ağbaba, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında Türkiye'nin çok farklı kesimlerinin demokraside birleştiğini, bu kapsamda çıkan "hayırlar"ı, ülkenini geleceği, birliği, bekası ve barışı için artırmak istediklerini bildirdi. CHP'nin, sendikaların yanında olduğunu vurgulayan Ağbaba, Türkiye'de memur sendikaları arasında ayrım yapıldığını söyledi.

Kıdem tazminatı konusunun Bakanlar Kurulu'nun gündemine geldiğini anımsatan Ağbaba, ister memur, isterse işçiler hakkında alınacak kararların, mutlaka sendikalarla istişare edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de 150 bine yakın kişinin, haklarında yeterli hukuki soruşturma yapılmadan ihraç edildiğini savunan Ağbaba, iktidarın, devlette kendi gibi düşünmeyen insanları tasfiye ettiğini ileri sürdü. FETÖ'cülerin, Meclisi bombalayanların, sivil insanların üzerine kurşun sıkanların en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini belirten Ağbaba, FETÖ ile mücadele eden insanların ise meslekten atıldığını öne sürdü. OHAL'ın kaldırılmasını isteyen Ağbaba, CHP'nin bölen değil, birleştiren bir siyaset izleyeceğini kaydetti.  

KAMUYU AHTAPOT GİBİ SARAN BİR PARALEL YAPI DAHA VAR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da devlet içerisinde bir paralel yapı olan FETÖ'nün maliyetinin 15 Temmuz'da çok ağır şekilde ödendiğini belirterek, "Şu anda kamuda maalesef bir paralel yapı daha var. Bütün kamuyu adeta bir ahtapot gibi saran, kendi sendikalarına üye olmayanlara yaşam hakkı tanımamak üzere kurgulanmış, maalesef siyasi iktidardan da destek gören bir paralel yapı var. Bu paralel yapı, Türkiye'de kamu düzenini altüst etmektedir" ifadesini kullandı.

Koncuk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda olumlu çalışmaların yapılabileceğine işaret ederek, "iş güvencesi", "devlet memurluğu" kavramlarının kaldırılarak sözleşmeli bir yapının oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk: Kamuda bir paralel yapı daha varKamu-Sen Genel Başkanı Koncuk: Kamuda bir paralel yapı daha varBaşbakan Yıldırım: Haziran'da 20 bin öğretmen atanacakBaşbakan Yıldırım: Haziran'da 20 bin öğretmen atanacakÇavuşoğlu'ndan İncirlik açıklamasıÇavuşoğlu'ndan İncirlik açıklamasıKılıçdaroğlu: FETÖ'cüler devlete sızmadı, yerleştirildi!Kılıçdaroğlu: FETÖ'cüler devlete sızmadı, yerleştirildi!Erdoğan'ın avukatı Aydın: Atatürkçüyüm, Ülkücüyüm diyerek...Erdoğan'ın avukatı Aydın: Atatürkçüyüm, Ülkücüyüm diyerek...Dilipak: AKP temizlenmeli, yeni FETÖ'cükler ürüyor!Dilipak: AKP temizlenmeli, yeni FETÖ'cükler ürüyor!AKP'de 2. Erdoğan dönemiAKP'de 2. Erdoğan dönemiMetiner'den itiraf gibi açıklamaMetiner'den itiraf gibi açıklamaErdoğan, o 3 ismin üstünü çizdi!Erdoğan, o 3 ismin üstünü çizdi!Saadettin Tantan'dan terör uyarısıSaadettin Tantan'dan terör uyarısı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti