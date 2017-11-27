Bugünkü YENİÇAĞ »

Kamuda 30 yıl üzerinde çalışan emeklilere ek ikramiye

»
Kamuda 30 yıl üzerinde çalışan emeklilere ek ikramiye
Kamuda 30 yıl üzerinde hizmeti olan emeklilerin ek ikramiye alma hakkı bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuda 30 yılın üzerinde hizmeti olan 232 bin 506 emekliye toplam 1,1 milyar lira ödemede bulundu.

Yılın başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015'ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanındı.

Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayıldı.

İmkan kapsamında, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak'ı takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunma şartı getirildi. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenmesi kararlaştırıldı.

Mart itibarıyla başlayan ödemeler kapsamında müracaat eden ve başvurusu haklı bulunan 232 bin 506 kişiye SGK tarafından toplam 1,1 milyar lira ödeme yapıldı.

"Hala başvurmayanların olduğunu biliyoruz"

Türkiye Emekli Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yılın üzerinde hizmeti olan emekli memurlar için ek ikramiye ödemelerini olumlu bulduklarını söyledi.

Ergün, kanunun yasalaşma sürecinde ikramiye miktarlarının artılması taleplerinin ise tam karşılık bulmamasının burukluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ödemelerin uygulamadan önce davalar açılarak yürüdüğünü anlatan Ergün, ikramiye farklarının ödenmesini öngören kanunla, emeklilerin devlette kalan alacaklarının verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ergün, "Çok sayıda emeklimiz başvurup ek ikramiyesini aldı. Ama hala başvurmayanların olduğunu biliyoruz. 400 binden fazla emekliyi ilgilendiren bu imkandan şimdiye kadar 232 bin kişi yararlanmış. Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olan emeklilerimiz, son başvuru tarihi 27 Ocak 2018 olan bu imkandan vakit geç olmadan başvuruda bulunup faydalanabilirler." dedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda 30 yıl üzerinde çalışan emeklilere ek ikramiyeKamuda 30 yıl üzerinde çalışan emeklilere ek ikramiyeKara Cuma oyunuKara Cuma oyunuAKP, 15 yılda 60 milyar dolarlık kamu malını sattıAKP, 15 yılda 60 milyar dolarlık kamu malını sattı5 inşaat şirketinden 1'i kapısına kilit vurdu5 inşaat şirketinden 1'i kapısına kilit vurduİşverene asgari ücret desteği kalkıyor!İşverene asgari ücret desteği kalkıyor!Vatandaş fakirleşti, milyonerler çoğaldı!Vatandaş fakirleşti, milyonerler çoğaldı!Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan asgari ücret açıklamasıMaliye Bakanı Naci Ağbal'dan asgari ücret açıklamasıYeni KDV düzenlemesi geliyorYeni KDV düzenlemesi geliyorEuro tüm zamanların rekorunu kırdıEuro tüm zamanların rekorunu kırdıCHP'li Erdoğdu: "Emekliler çalışmak zorunda kalıyor"CHP'li Erdoğdu: "Emekliler çalışmak zorunda kalıyor"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti