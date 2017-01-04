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Kamyoncular köprüyü kapattı

Kamyoncular köprüyü kapattı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerini ve otoban ücretlerini protesto eden kamyoncular, köprü yolunda eylem yaptı.

Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında toplanan yaklaşık 30 kamyon sürücüsü, 3. köprü geçişi ve otoban ücretlerini protesto etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna giren kamyoncular, trafiği yavaşlattı. Zaman zaman araçlarını durdurarak trafiği kapatan kamyoncular, kendilerine ceza kesmek isteyen polisle de tartıştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinin ve otoban ücretlerinin düşürülmesi için yetkililerden yardım isteyen kamyoncuların eylemleri sürüyor.

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