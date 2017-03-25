Kamyoncularda çare tükenmez!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişte gidiş-geliş maliyetleri 300 TL’ye yaklaşan kamyoncular çareyi Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında buldu. İskelede uzun kuyruklar oluşturan kamyonlar tek yön geçişini 17 TL’ye yapıyor.

Yavuz Selim Köprüsü'nden geçiş ücretleri yüksek olunca vatandaş alternatifler aramaya koyuldu. Kamyoncular Sirkeci-Harem arabalı vapur hattını kullanmaya başladı. Bu hatta tek yön gidiş 17 TL'ye yapılıyor. Hürriyet'ten Sefer Levent'in aktardığı bilgiler şu şekilde: "Otomobil trafiğinde gözlemlenen rahatlık ağır vasıta araçları yani kamyonlar içinse ortaya farklı bir tablo çıkardı.

Kamyon trafiğinin olduğu gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne verilmesi, köprüyle bağlantılı Kınalı-Odayeri otoyolunun henüz açılmaması, kamyoncuların özellikle TEM otoyoluna giriş çıkışları için hayli uzun bir yol yapmasına sebep oldu.

Bu uzun güzergah yakıt maliyetlerini de arttırdı. Üstelik bununla da kalmadı köprü geçiş ücretlerinin de geçmişe oranla hayli yükseltilmesi bir anda kamyoncuların kabusu haline geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü devreye girmeden önce 4-5 akslı kamyonlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 44.50 TL’ye geçiyordu. Yeni köprü devreye girince bu araçların geçiş ücreti bir anda 137.85 TL’ye fırladı. 6 ve daha fazla aksa sahip araçların geçiş ücretleri ise 59.25 TL’den 172.55 TL’ye tırmandı. Üstelik köprüye ulaşmak için kullanılması gereken bağlantı yollarına da yaklaşık 10 TL daha vermek zorunda kaldılar. Nereden baksanız bir anda 3’e katlanan maliyetler kamyoncuları yeni arayışlara itti."

ÖNCE FATİH SULTAN MEHMET

Levent devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Önce yasak olmasına rağmen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü zorlamaya başladılar. Öyle bir tablo vardı ki geçiş cezasına rağmen maliyetleri yeni köprüden geçişten daha azdı. Bu durumu fark eden bakanlık geçiş cezalarını artırınca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kamyoncular için geçilemez hale geldi. Yavuz Sultan Selim’den gidiş-geliş maliyetleri 300 TL’yi bulan kamyoncular veya şirketleri yeni arayışlara yöneldi. Eski iki köprüyü kullanmaları da Avrasya Tüneli’nden geçmeleri de yasaktı. İşte tam bu anda imdada eski bir dost, Harem-Sirkeci hattı yetişti. Üstelik çok da cazip bir fiyatla...

Sirkeci’den başlayıp zaman zaman Kumkapı’ya kadar uzanan kuyruklarda bekleyen kamyoncuları finalde mutlu bir tablo bekliyordu. Çünkü Sirkeci’den Harem’e arabalı vapur ile geçmenin bedeli sadece 17 TL’ydi.

Nakliye işinde uğraşanlar için kuruşun çok önemli olduğu bilinir. Bırakın kuruş hesabını kamyoncuların bir kıtadan diğerine geçmesini sağlayan eski dost arabalı vapur 10’da bir fiyata hizmet veriyordu."