Bugünkü YENİÇAĞ »

Kamyonet kasasında mühimmat bulundu

»
Kamyonet kasasında mühimmat bulundu
Gaziantep'te hurda yüklü kamyonetteki çuvallarda, roketatar, uçaksavar, roket kapsülü, havan topu ve doçka mermileri bulundu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kadir B. (25) yönetimindeki 27 N 0128 plakalı kamyoneti, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde durdurdu. 

Hurda yüklü kamyonetin kasasındaki çuvallarda yapılan aramada boş roketatar, uçaksavar, roket kapsülü, havan topu ve doçka mermileri bulundu.

Araç sürücüsü Kadir B, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Gercüş Kaymakamı'ndan anlamlı davranışGercüş Kaymakamı'ndan anlamlı davranışTunceli'de 4 terörist öldürüldüTunceli'de 4 terörist öldürüldüTarihi Antakya Uzun Çarşı restore edilecekTarihi Antakya Uzun Çarşı restore edilecekKaplanoğlu: Sinema zaman inşa etme sanatıdırKaplanoğlu: Sinema zaman inşa etme sanatıdırKamyonet kasasında mühimmat bulunduKamyonet kasasında mühimmat bulunduTL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandıTL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandıMHP'de toplu İYİ Parti istifası!MHP'de toplu İYİ Parti istifası!Dolar ve Euro ne kadar oldu?Dolar ve Euro ne kadar oldu?Başkent'te polis aracına ateş açıldıBaşkent'te polis aracına ateş açıldıİstanbul'a yağış uyarısıİstanbul'a yağış uyarısı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti