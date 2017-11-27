Kamyonet kasasında mühimmat bulundu
Gaziantep'te hurda yüklü kamyonetteki çuvallarda, roketatar, uçaksavar, roket kapsülü, havan topu ve doçka mermileri bulundu.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kadir B. (25) yönetimindeki 27 N 0128 plakalı kamyoneti, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde durdurdu.
Hurda yüklü kamyonetin kasasındaki çuvallarda yapılan aramada boş roketatar, uçaksavar, roket kapsülü, havan topu ve doçka mermileri bulundu.
Araç sürücüsü Kadir B, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.