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Kanada'da Hulusi Akar'ın kemer izli fotoğrafını paylaştılar

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Kanada'da Hulusi Akar'ın kemer izli fotoğrafını paylaştılar
NATO tatbikat skandalından sonra bir rezalet de Kanada'da yaşandı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yapacağı konuşma öncesi paylaşılan fotoğraf tepki çekti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kanada'da düzenlenen 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılıp konuşma yaptı.

BOĞAZINDA KEMER İZİ OLAN FOTOĞRAFI SEÇTİLER
Konuşma öncesinde forumun twitter hesabında, Hulusi Akar Paşa'nın FETÖ darbe girişimi sonrası 16 Temmuz'da çekilen ve boğazında kemer izi olan fotoğrafı paylaşıldı.

Seçilen fotoğrafın bilinçli olarak seçildiği ve bunun bir mesaj olduğu iddia edildi.

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MÜTTEFİKLERİ ELEŞTİRMİŞTİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kanada'da düzenlenen Halifax Güvenlik Forumu’nda önemli açıklamalar yapmıştı. Terör örgütüyle mücadele için başka bir terör örgütüyle iş birliği yapılmasında mantık olmadığını anlatan Akar, teröristlere verilen silahların Türk vatandaşlarına döndüğünün altını çizmişti.

ABD SAVAŞ SUÇUNA İŞTİRAK ETTİ
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, "Bazı müttefiklerimiz PKK'nın yandaşı olan PYD gibi örgütlerle işbirliğine gidip bunları her alanda desteklemişlerdir. Savaş suçuna iştirak etmişlerdir. Ne yazık ki bazı müttefiklerimizin terör örgütlerine silah temin ettiklerini görmek üzün vericiydi. Buradaki silahlar Türk vatandaşları aleyhine kullanıldı. Terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle gerçekleştirilmesinin mantığını anlayamamaktayız. YPG'nin de DEAŞ ile birlikte hareket ettiğini gördük. Bu inanılmaz bir şey. DEAŞ'ın İslamiyet ile hiçbir alakası yoktur." diye konuşmuştu.

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