Bugünkü YENİÇAĞ »

Kanal D Haber’de gelen gideni arattı!

»
Kanal D Haber’de gelen gideni arattı!

Kanal D Ana Haber köklü bir değişime gitti ve pazartesi akşamından itibaren Ahmet Hakan ile ekrana gelmeye başladı. Ahmet Hakan aynı zamanda, kanalın Haber Dairesi Baş- kanlığı görevini de üstlendi. Yani hem ekran önünde, hem arkasında, artık aynı ismin imzası olacak. Başarıdan da, başarısızlıktan da sorumlu olacak kişi, o. İlk gün sonuçlarına bakıyoruz, Kanal D Ana Haber resmen çakılmış. Show TV Ana Haber, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ve ATV Ana Haber, Kanal D’nin üzerinde yer almış. Haber bültenlerinin zirveye oynadıkları bir dönemde Kanal D, tüm izleyicide ancak 16., AB Grubu’nda ise 10. olabilmiş. Show TV ve Fox TV, bültenler düzeyinde Kanal D’yi neredeyse ikiye katlamış. Oysa, duyurusu gayet iyi yapılmıştı, insanlar hiç değilse meraktan izlerdi. Olmadı. Eee, Ahmet Hakan yavaş yavaş ekrana alışacak derseniz, o da boş, çünkü yıllardır ekranda. Demek ki, doku şimdilik tutmadı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kanal D Haber’de gelen gideni arattı!Kanal D Haber’de gelen gideni arattı!Şarkı söylerken aksan sorunuŞarkı söylerken aksan sorunuBir yarışmanın bittiği aşamaBir yarışmanın bittiği aşamaEkranlar, gelin evlerine döndü!Ekranlar, gelin evlerine döndü!Edebiyat uyarlamaları can simidi gibi...Edebiyat uyarlamaları can simidi gibi...İklim meselesi ve sanatçı duyarlılığıİklim meselesi ve sanatçı duyarlılığıTelevizyon kanalları internete kayıyorTelevizyon kanalları internete kayıyorYeni diziler geliyor, yer açın!Yeni diziler geliyor, yer açın!Gözler haber bültenlerinde...Gözler haber bültenlerinde...Bir ay içinde rekor düzeyde şikayetBir ay içinde rekor düzeyde şikayet
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti