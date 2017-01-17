Kanal D Haber’de gelen gideni arattı!

Kanal D Ana Haber köklü bir değişime gitti ve pazartesi akşamından itibaren Ahmet Hakan ile ekrana gelmeye başladı. Ahmet Hakan aynı zamanda, kanalın Haber Dairesi Baş- kanlığı görevini de üstlendi. Yani hem ekran önünde, hem arkasında, artık aynı ismin imzası olacak. Başarıdan da, başarısızlıktan da sorumlu olacak kişi, o. İlk gün sonuçlarına bakıyoruz, Kanal D Ana Haber resmen çakılmış. Show TV Ana Haber, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ve ATV Ana Haber, Kanal D’nin üzerinde yer almış. Haber bültenlerinin zirveye oynadıkları bir dönemde Kanal D, tüm izleyicide ancak 16., AB Grubu’nda ise 10. olabilmiş. Show TV ve Fox TV, bültenler düzeyinde Kanal D’yi neredeyse ikiye katlamış. Oysa, duyurusu gayet iyi yapılmıştı, insanlar hiç değilse meraktan izlerdi. Olmadı. Eee, Ahmet Hakan yavaş yavaş ekrana alışacak derseniz, o da boş, çünkü yıllardır ekranda. Demek ki, doku şimdilik tutmadı.