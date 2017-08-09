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Kanalizasyon tahlil edilip, uyuşturucu haritası çıkarılıyor!

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Kanalizasyon tahlil edilip, uyuşturucu haritası çıkarılıyor!
Adana’nın uyuşturucu madde kullanım haritası, atık sulardan yapılan analizlerle ortaya çıkarılıyor. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli Adli Toksikolog Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, çalışmalarını anlattı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli Adli Toksikolog Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, Adana’nın uyuşturucu madde kullanım haritasını çıkarmak için atık sulardan analizler yaptıklarını bildirdi.

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İstanbul’dan sonra uyuşturucu madde kullanımında Adana ikinci sırada yer alıyor. Uyuşturucu kullanım yaşının 10’a kadar düştüğü Türkiye’de ise sorunlar artarak devam ediyor. Yurt dışında uzun yıllardır yapılan atık sulardan kentin kullandığı uyuşturucu madde belirlenmesi ise Adli Toksikolog Doç. Dr. Dağlıoğlu tarafından Adana’da yapılmaya başlandı.

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Kent genelinde bulunan iki atık su tesisinden 9 aydır aylık ve haftalık olarak analizler alıp tespit eden Doç. Dr. Dağlıoğlu, bütün sonuçların Eylül ayında ortaya çıkacağını söyledi.

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Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, Adana’nın uyuşturucu kullanım bakımından ikinci sırada yer almasından sonra bu çalışmalara başladıklarını ve şu ana kadarki yapılan testlerde Yüreğir ilçesine göre Seyhan ilçesinde kokain kullanımının fazla olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Hafta içi uyuşturucu kullanım oranının hafta sonu uyuşturucu kullanım oranına göre daha fazla olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

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“24 saatlik örnekler toplayarak, haftalık maddelerin taramasını yapıyoruz. Veriler şunu gösteriyor. Hafta sonu kullanım hafta içine göre daha fazla. Yüreğir ilçesinde kokain maddesini daha az görürken Seyhan’da kokain kullanımını daha fazla görüyoruz. Bu da sosyokültürel etkilerden kaynaklanıyor. Hafta sonu gece kulüpleri gibi yerlerde daha fazla artış görülürken sonuç raporu çıktığı zaman Adana’nın kullandığı uyuşturucu madde oranı tam anlamıyla belirlenmiş olacak.”

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