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Kandil'e dev operasyon

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Kandil'e dev operasyon
Kandil'e düzenlenen hava harekatında 21 terörist etkisiz hale getirildi.

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