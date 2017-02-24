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Kandil'e hava harekatı

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Kandil'e hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucu 27 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

TSK’dan yapılan açıklamada, “22 Şubat 2017 tarihinde 14:30-15:15 saatleri arasında Irak’ın Kuzeyindeki Kandil bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen üç hedef (üç barınma yeri) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Daha sonra yapılan hasar/zayiat tespit çalışmaları sonucunda, harekat sonrası 27 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. 

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